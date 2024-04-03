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Питерец.ру » Происшествия » В Адмиралтейском районе поймали наркоторговца

В Адмиралтейском районе поймали наркоторговца

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали местного наркоторговца

В минувший понедельник, 1 апреля 2024 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Адмиралтейского района Петербурга совместно с уголовным розыском по подозрению в сбыте наркотического средства «мефедрон» возле дома 7 по Парфеновской улице задержали 32-летнего местного жителя.
В отделе полиции в ходе личного досмотра у него был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом, согласно экспертизе - наркотическим средством «мефедрон», массой 1,93 грамма.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
В ходе обыска по месту жительства задержанного была обнаружена керамическая банка с кристаллическим веществом светло-коричневого цвета, которое, согласно экспертизе, является смесью, содержащей мефедрон, массой 121,4 грамма.
Подозреваемого, ранее судимого за грабеж и разбои, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район наркотики
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