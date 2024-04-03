В Адмиралтейском районе поймали наркоторговца

В минувший понедельник, 1 апреля 2024 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Адмиралтейского района Петербурга совместно с уголовным розыском по подозрению в сбыте наркотического средства «мефедрон» возле дома 7 по Парфеновской улице задержали 32-летнего местного жителя.

В отделе полиции в ходе личного досмотра у него был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом, согласно экспертизе - наркотическим средством «мефедрон», массой 1,93 грамма.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

В ходе обыска по месту жительства задержанного была обнаружена керамическая банка с кристаллическим веществом светло-коричневого цвета, которое, согласно экспертизе, является смесью, содержащей мефедрон, массой 121,4 грамма.

Подозреваемого, ранее судимого за грабеж и разбои, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ