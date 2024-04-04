В Парголово задержали студента с наркотиками

Вчера утром, 3 апреля 2024 года около 08 часов в 100 метрах от дома 503 по Выборгскому шоссе наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования остановил 19-летнего учащегося колледжа, у которого при досмотре из рук выпала матерчатая перчатка черного цвета с полимерным пакетом, в котором находилось белое порошкообразное вещество.

Согласно экспертизе, содержимое пакета - наркотическое средство "мефедрон" общей массой 138 граммов.

Студента доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.