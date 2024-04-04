Вчера утром, 3 апреля 2024 года около 08 часов в 100 метрах от дома 503 по Выборгскому шоссе наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования остановил 19-летнего учащегося колледжа, у которого при досмотре из рук выпала матерчатая перчатка черного цвета с полимерным пакетом, в котором находилось белое порошкообразное вещество.
Согласно экспертизе, содержимое пакета - наркотическое средство "мефедрон" общей массой 138 граммов.
Студента доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Парголово задержали студента с наркотиками
0
47
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали студента с партией наркотика... в перчатке
Вчера утром, 3 апреля 2024 года около 08 часов в 100 метрах от дома 503 по Выборгскому шоссе наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования остановил 19-летнего учащегося колледжа, у которого при досмотре из рук выпала матерчатая перчатка черного цвета с полимерным пакетом, в котором находилось белое порошкообразное вещество.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"