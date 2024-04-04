ента новостей

14:07
В Петербурге могут появиться дома социального обслуживания
13:51
В Google Play зафиксировали распространение фальшивых вредоносных VPN
12:27
В Парголово задержали студента с наркотиками
12:23
В Кировском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионерки
12:15
На путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса перекроют одну полосу
12:13
В Пектербурге поймали троих молодых людей, ограбивших мигранта в кафе на Римского-Корсакова
12:08
В Петербурге поймали коммерсанта, обманом завладевшего квартирой
11:35
В Павловске ликвидировали наркоплантацию
11:05
В Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки
10:57
В Ленобласти после пожара в дачном доме нашли погибшего
10:48
В Ленобласти фургон "Газель" сбил 17-летнюю девушку
10:04
Многие петербуржцы хотят четырехдневку
09:31
В Петербурге мужчина выпал из окна отеля
09:29
Очищены участки незаконной торговли
02:18
Петербургский волейбольный клуб «Зенит» смог сравнять счёт в четвертьфинальной серии Суперлиги с московским «Динамо»
18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
17:40
На КАД в районе развязки с Колтушским шоссе перекроют две полосы
17:38
Депутаты ЗакС сопровождают гумконвой на линию соприкосновения
17:35
В Петербурге почтили память жертв террористического акта в метро
15:52
На КАД между ЗСД и развязкой с Московским шоссе перекроют две полосы
15:50
Закрытие трамвайного движения по ул. Руставели
13:44
На ЗСД автоледи на «Шкоды» въехала в стоящий на островке безопасности «Фольксваген Пассат». Оба водителя в больнице
13:00
Выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»
12:52
В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»
12:47
В Ленобласти поймали лжеводопроводчика, обманувшего пенсионерку из Луги
12:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Карпинского
12:34
В Петербурге поймали рецидивиста, обманувшего пенсионерку с Граничной улицы
12:27
В Адмиралтейском районе поймали наркоторговца
12:22
В Петербурге поймали метателей дымовой шашки в магазин
10:14
В Купчино на пожаре в квартире погиб мужчина
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали студента с наркотиками

В Парголово задержали студента с наркотиками

0
47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали студента с партией наркотика... в перчатке

Вчера утром, 3 апреля 2024 года около 08 часов в 100 метрах от дома 503 по Выборгскому шоссе наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования остановил 19-летнего учащегося колледжа, у которого при досмотре из рук выпала матерчатая перчатка черного цвета с полимерным пакетом, в котором находилось белое порошкообразное вещество.
Согласно экспертизе, содержимое пакета - наркотическое средство "мефедрон" общей массой 138 граммов.
Студента доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-09-2023, 11:20
Во Всвеволожске молодой человек задержан с полкило мефедрона
20-06-2022, 10:02
Полицейские задержали жителя Карелии, перевозившего свыше 250 граммов наркотиков
27-06-2022, 12:43
В Ленобласти задержали жителя Карелии, перевозившего наркотики
28-03-2023, 13:43
В Ленобласти задержали студента за хранение крупной партии наркотиков
9-06-2023, 11:06
В Ленобласти у наркосбытчика изъяли крупную партию наркотиков
21-09-2023, 12:12
В Приморском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 10:48
В Ленобласти фургон "Газель" сбил 17-летнюю девушку
0
410
Вчера, 13:44
На ЗСД автоледи на «Шкоды» въехала в стоящий на островке безопасности «Фольксваген Пассат». Оба водителя в больнице
0
143
Вчера, 12:52
В Ленобласти водитель самосвала погиб, врезавшись в силовое ограждение на трассе «Санкт-Петербург - Псков»
0
156
2-04-2024, 13:21
В Кировском районе произошло ДТП с участием автомобиля Скорой помощи
Наверх