Во Всвеволожске молодой человек задержан с полкило мефедрона

Вчера утром около 10 часов 00 минут в ходе патрулирования территории нарядом патрульно-постовой службы полиции возле дома 70 Б по улице Грибоедова, в городе Всеволожск Ленинградской области был замечен 26-летний мужчина, который при виде патрульной автомашины попытался скрыться, но был задержан.

В ходе личного досмотра в помещении отдела полиции у задержанного был обнаружен и изъят сверток, как показала экспертиза, содержащий наркотическое вещество мефедрон общей массой 496,2 г.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.