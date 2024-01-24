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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников

В Петербурге задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали курьера группы телефонных мошенников

4 декабря 2023 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским о том, что ей на сотовый телефон позвонили неизвестные и сообщили, что ее знакомая попала в ДТП и теперь нуждается в денежной помощи.

Поверив в слова злоумышленников, около 21 часа 35 минут на лестничной площадке 4-го этажа дома 79/2 по проспекту Большевиков женщина передала 100 тысяч рублей молодому человеку, а когда поняла, что стала жертвой обмана, обратилась к полицейским.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера вечером, 23 января 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 29/37 по Кронверкской улице в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления полицейскими задержан 17-летний житель дома.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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