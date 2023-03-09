В Кировском районе обокрали пенсионерку

7 марта 2023 года к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 83-летняя женщина с заявлением о том, что 2 марта по адресу проживания, обнаружила отсутствие банковской карты и списание денежных средств. Сумма материального ущерба составила 10 552 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера возле дома 6 по улице Авангардная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий мужчина, 1978 года рождения.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.