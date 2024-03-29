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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки

В Петербурге поймали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки

0
22
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки задержали сотрудники полиции Кировского района

25 марта 2024 года в полицию Кировского района Петербурга обратилась 72-летняя женщина, проживающая в Петербурге на проспекте Ветеранов 55-112. Пенсионерка заявила о том, что 24 марта 2024 года в неустановленный период она по собственной неосторожности утратила банковскую карту, после чего произошло списание денежных средств на общую сумму 10 206 рублей
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 части 3 УК РФ (кража)
Вчера вечером, 28 марта 2024 года около 17 часов 40 минут возле дома 22 корпус 1 по проспекту Энтузиастов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за совершение указанного преступления задержали неработающего 57-летнего уроженца Южных регионов России, проживающего в Петербурге, на проспекте Энтузиастов.
Задержанному избрали меру принуждения – обязательство о явке.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район кража банковская карта
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