В Петербурге поймали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки

25 марта 2024 года в полицию Кировского района Петербурга обратилась 72-летняя женщина, проживающая в Петербурге на проспекте Ветеранов 55-112. Пенсионерка заявила о том, что 24 марта 2024 года в неустановленный период она по собственной неосторожности утратила банковскую карту, после чего произошло списание денежных средств на общую сумму 10 206 рублей

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 части 3 УК РФ (кража)

Вчера вечером, 28 марта 2024 года около 17 часов 40 минут возле дома 22 корпус 1 по проспекту Энтузиастов, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за совершение указанного преступления задержали неработающего 57-летнего уроженца Южных регионов России, проживающего в Петербурге, на проспекте Энтузиастов.

Задержанному избрали меру принуждения – обязательство о явке.