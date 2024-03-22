В Пушкине задержали двоих подростков, подозреваемых в обмане пенсионерки из Ленобласти

Вечером 16 марта 2024 года, около 18 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 82-летняя жительница пос. Семрино, ставшая жертвой мошенничества, под легендой "обеспечения безопасности денежных средств".

Телефонные мошенники убедили пожилую женщину передать направленному ими курьеру по 100 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 21 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 55А по Школьной улице в городе Пушкин по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих учащихся 9 класса, в возрасте 15 и 14 лет.

Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.