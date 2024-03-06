В Петербурге задержали подростока-курьера мошенников

Вечером 3 марта 2024 года около 18 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 82-летней жительницы дома 18 корпус 1 по улице Есенина. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств аферисты убедили пожилую женщину передать курьеру 350 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне утром, 5 марта около 10 часов 00 минут возле дома 10 по улице Есенина сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в причастности к указанному преступлению 16-летнего жителя поселка Торковичи, Лужского района Ленобласти.

Подростка доставили в отдел полиции, где в отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.