ента новостей

13:09
В Ленобласти поймали рецидивиста похитевшего деньги, забытые пенсионером в банкомате
12:37
В Ленобласти женщина на «УАЗ Патриот» вылетела в кювет и врезался в дерево. Водитель погибла, пассажирка в больнице
12:15
В Петербурге задержали подростока-курьера мошенников
10:00
В Петербурге будут собирать одежду
09:19
В Ленобласти задержали подозреваемых в двойном убийстве в подвале дома во Всеволожске
09:13
Инвалиды смогут бесплатно парковаться
23:35
Василий Глотов вновь стал автором победной шайбы СКА: крупная победа в Нижнем Новгороде – 5:2
19:03
В Ленобласти сотрудники ДПС с погоней задержали правонарушителя
18:51
Музыка Пола Маккартни прозвучит в Петербургской филармонии
16:10
На вантовом мосту КАД перекроют две полосы движения
15:10
Выставка «Женщина-весна»
15:08
Фестиваль «Гений места» на родине Римского-Корсакова в Тихвине
14:54
Блокировка рекламы VPN-сервисов началась
14:46
Выставка художника Никиты Кульнева «Лимб»
14:44
Выставка «Улица — наша палитра»
13:18
В Парголово иномарка сбила 13-летнего подростка
12:46
В Петербурге задержал домушника-рецидивиста за квартирную кражу в Выборге
12:40
В Красносельском районе поймали подозреваемого в мошенничестве
12:32
В Московском районе задержали ночного стрелка из сигнального пистолета
12:26
В Красносельском районе женщина пырнула ножом своего мужа
12:14
На севере Петербурга поймали курьера телефонных мошенников
11:19
В ДТП на "Сортавале" пострадал 16-летний подросток
09:59
Во Всеволожске в подвале дома обнаружили тела мужчины и женщины
08:50
Многодетных семей стало больше
08:28
Биткоин приблизился к очередному максимуму
01:53
Важная и уверенная победа волейбольной «Ленинградки»: команда «Динамо-Ак Барс» повержена в трёх сетах
01:29
«Динамо-ЛО» после победы над солигорским «Шахтёром» в 26-м туре уступило на тай-брейке новоуренгойскому «Факелу» в 27-м
21:23
ВХЛ: «Южный Урал» победил «СКА-Неву» 3:1 и сравнял счёт в серии: дубль сделал Михаил Грасс
16:49
В Петербурге безымянный сквер у Соборной мечети получил имя в честь Атауллы Баязитова
15:38
В Петербурге открывается выставка, посвященная группе «Одиннадцать»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подростока-курьера мошенников

В Петербурге задержали подростока-курьера мошенников

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими задержан подросток-курьер мошенников, подозреваемый в обмане пенсионерки с улицы Есенина

Вечером 3 марта 2024 года около 18 часов 45 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 82-летней жительницы дома 18 корпус 1 по улице Есенина. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств аферисты убедили пожилую женщину передать курьеру 350 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Накануне утром, 5 марта около 10 часов 00 минут возле дома 10 по улице Есенина сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в причастности к указанному преступлению 16-летнего жителя поселка Торковичи, Лужского района Ленобласти.
Подростка доставили в отдел полиции, где в отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-02-2024, 12:03
В Петербурге задержали злоумыленника за обман пенсионерок
12-02-2024, 10:57
В центре Петербурге задержан житель Свердловской области за обман пенсионерки
30-01-2024, 12:23
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
16-02-2024, 10:46
Полицейские поймали злоумышленников, обманувших пенсионерку в Московском районе
6-12-2023, 13:34
В Пушкине задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
19-01-2024, 10:20
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина

Происшествия на дорогах

0
32
Сегодня, 12:37
В Ленобласти женщина на «УАЗ Патриот» вылетела в кювет и врезался в дерево. Водитель погибла, пассажирка в больнице
0
106
Вчера, 13:18
В Парголово иномарка сбила 13-летнего подростка
0
99
Вчера, 11:19
В ДТП на "Сортавале" пострадал 16-летний подросток
0
189
4-03-2024, 12:17
В Невском районе фура насмерть сбила курьера на велосипеде
Наверх