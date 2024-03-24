В Петербурге мужчина украл деньги с банковской карты пожилой соседки

Вчера, 23 марта 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней жительницы дома 2 по улице Метростроевцев с заявлением о том, что в конце прошлого года обнаружила хищение с банковской карты 163 000 рублей.

В этот же день сотрудники уголовного розыска в в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к указанному преступлению возле дома 11/50 по Новоовсянниковской улице задержали 37-летнего соседа пенсионерки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.