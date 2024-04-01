В Рощино неизвестный напал на подростка с молотком и и перцовым баллончиком

Накануне вечером, 31 марта 2024 года около 16 часов 35 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация от местного жителя о том, что в парадной дома 49 по улице Шалавина в Рощино на его 13-летнего сына напал неизвестный с молотком и и перцовым баллончиком.

Чуть позднее к полицейским поступила телефонограмма из детской больницы. У 13-летнего подростка медики зафиксировали травмы и ушибы головы.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Приняты меры к задержанию нападавшего.