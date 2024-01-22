На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка

Вчера вечером, 21 января 2024 года около 20 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 108 корп. 1 по проспекту Ветеранов.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что рейсовый автобус маршрута № 650 в зоне пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 16-летнего подростка.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.