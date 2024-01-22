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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка

На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Ветеранов, в котором пострадал подросток

Вчера вечером, 21 января 2024 года около 20 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 108 корп. 1 по проспекту Ветеранов.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что рейсовый автобус маршрута № 650 в зоне пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 16-летнего подростка.
В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ДТП пострадавший пешеход
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