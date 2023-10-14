В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента

В минувший четверг ранним утром около 04 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга из приемного покоя больницы поступила телефонограмма, что доставлен 36-летний житель пос. Мельникова, Приозерского района Ленинградской области с открытой проникающей раной головы.
Пострадавший рассказал полицейским, что несколькими часами ранее его возле дома 16 по улице Демьяна Бедного избил молотком неизвестный.
В этот же день, около 22 часов 30 минут, в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 4 по Пейзажной улице полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в совершении указанного преступления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Молоток - предположительно, орудие преступления - изъят.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ,
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