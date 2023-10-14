ента новостей

17:33
В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей
17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
17:17
В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
12:47
В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента
12:32
На севере Петербурга двое злодеев избили прохожего
01:25
Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00
22:14
СКА одержал минимальную победу над минским «Динамо», а в центре внимания оказался набравший 2 очка Рендулич
19:25
Нейросеть сумела сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ
19:21
В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств
14:54
В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка
14:04
В садоводстве под Тосно у наркоплантатора изъяли более 8 кило каннабиса
13:10
«Вкусно — и точка» совместно с экоактивистами очистит от мусора берег Финского залива
13:05
В Петербурге впервые пройдет ИТ-конференция «Импульс Т1»
12:36
В Петербурге задержали подозреваемого в реабилитации нацизма в сети «Интернет»
12:26
Во Фрунзенском районе задержали похитителей автомобиля
12:14
В Красносельском районе столкнулись две иномарки, погиб водитель «Рено Логан»
12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
12:03
В центре Петербурга мужчине брызнули из баллончика в лицо и избили
11:56
В Невском районе квартиросъёмщик из Калужской области ограбил хозяйку квартиры
09:57
На Ладожском мосту на четыре дня перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга
09:49
В Невском районе подросток ударил мать ножом в грудь
01:24
Чемпионкой России – 2023 по шахматам стала Баира Кованова, серебро – Гунина, бронза – Шувалова
00:33
Петербургский шахматист Максим Матлаков занял второе место в Суперфинале чемпионата России в Царском Селе, опередив Понкратова, Наера и Есипенко
17:39
После домашнего поражения от ЦСКА баскетбольный «Зенит» готовится к матчу с «Астаной» в чемпионате Единой Лиги ВТБ
15:35
В Пушкине благоустроен сквер на улице Генерала Хазова
15:14
В Ленобласти обсуждали повышение роли учителя в обществе
15:06
В Мраморном дворце открывается выставка «Жилище будущего»
14:53
Выставка «Генерируя искусство будущего»
12:33
В Петербурге задержали мигранта ударившего ножом сожительницу
11:57
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» в составе трассы М-10 перекроют одну полосу в направлении Москвы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента

В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента

0
62
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Калининском районе задержан подозреваемый в избиении оппонента молотком

В минувший четверг ранним утром около 04 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга из приемного покоя больницы поступила телефонограмма, что доставлен 36-летний житель пос. Мельникова, Приозерского района Ленинградской области  с открытой проникающей раной головы. 

Пострадавший рассказал полицейским, что несколькими часами ранее его возле дома 16 по улице Демьяна Бедного избил молотком неизвестный.

В этот же день, около 22 часов 30 минут, в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле дома 4 по  Пейзажной улице полицейские задержали 21-летнего подозреваемого в совершении указанного преступления. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

 Молоток - предположительно, орудие преступления - изъят.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ, 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-06-2023, 12:46
В Петербурге задержан житель Сведловской области избивший прохожего возле магазина
4-05-2023, 12:29
В Петербурге задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
18-09-2023, 12:20
В Колпино задержан мужчина, избивший оппонента в баре на проспекте Энгельса
18-09-2023, 12:11
В центре Петербурга задержали новгородца, устроившего дебош в Польском саду
22-05-2023, 12:50
В Невском районе конфликт в кафе закончился нокаутом
28-09-2023, 10:06
На севере Петербурга рецидивист жестоко избил сожительницу

Происшествия на дорогах

0
22
Сегодня, 17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
0
28
Сегодня, 17:17
В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
0
139
Вчера, 12:14
В Красносельском районе столкнулись две иномарки, погиб водитель «Рено Логан»
0
136
Вчера, 12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
Наверх