В Рощино иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Накануне утром около 10 часов 00 минут возле дома 21 по Садовой улице в пос. Рощино Выборгского района Ленобласти 62-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид» и двигаясь по главной дороге, на пересечении ул. Шалавина и Садовой совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, двигавшегося по второстепенной дороге при выезде на главную.

В результате ДТП подросток в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.