Накануне поздним вечером, 29 марта 2024 года около 23 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП возле дома 41 по улице Чехова в городе Гатчина.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 29-летний водитель «ВАЗ-21102», двигаясь по улице Чехова от Ингербургского проспекта в сторону Рощинской улицы, совершил наезд на пешехода, который, со слов водителя, лежал на проезжей части в темной одежде в 35 метрах от пешеходного перехода.
Личность погибшего была установлена, им оказался 54-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Гатчине.
Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку ночного ДТП в Гатчине, в котором погиб пешеход
Накануне поздним вечером, 29 марта 2024 года около 23 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП возле дома 41 по улице Чехова в городе Гатчина.
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