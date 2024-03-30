В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода

Накануне поздним вечером, 29 марта 2024 года около 23 часов 30 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о ДТП возле дома 41 по улице Чехова в городе Гатчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 29-летний водитель «ВАЗ-21102», двигаясь по улице Чехова от Ингербургского проспекта в сторону Рощинской улицы, совершил наезд на пешехода, который, со слов водителя, лежал на проезжей части в темной одежде в 35 метрах от пешеходного перехода.

Личность погибшего была установлена, им оказался 54-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Гатчине.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.