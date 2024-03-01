В ДТП на Планерном виадуке погиб водитель «Рено Аркана»

Сегодня днем, 1 марта 2024 года около 14 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 7 по улице Планерной, на Планерном виадуке.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 67-летний водитель автомобиля «Рено Аркана», двигаясь по Планерной улице в направлении улицы Савушкина в сторону улицы Оптиков, по неустановленной причине совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с «Киа Мохаве», под управлением 37-летнего водителя.

Водитель «Рено» скончался на месте, при этом следователи не исключают, что причина смерти может быть не связана с ДТП.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия.