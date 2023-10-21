В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 56-летнего пешехода

Накануне вечером около 19 часов 00 минут на 137 км дороги «Санкт-Петербург Южное полукольцо - Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора», 53-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд-Крузер» и двигаясь от поселка Мга в сторону города Кировск, совершил наезд на находившегося на проезжей части 56-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Водитель в 2023 году привлекался к административной ответственности 5 раз.

По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия.