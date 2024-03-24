В Луге задержали стрелка из «травматики» на парковке

Вчера, 23 марта 2024 года к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о том, что на территории рынка на проспекте Урицкого произошел конфликт со стрельбой.

Незамедлительно прибывшие сотрудники полиции на месте происшествия, возле дома 55 по проспекту Кирова, задержали 28-летнего неработающего жителя села Зеленый Бор.

Полицейские установили, что у задержанного возник конфликт из-за парковочного места, в ходе которого он выстрелил в ногу своему оппоненту из травматического пистолета.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Травматический пистолет изъят.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.