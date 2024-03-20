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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове задержали двоих подозреваемых в ограблении прохожего

В Волхове задержали двоих подозреваемых в ограблении прохожего

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали в городе Волхов Ленобласти двоих подозреваемых в нападении на прохожего

15 марта к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 34-летнего электромонтажника одного из городских предприятий. Мужчина заявил о том, что при въезде на территорию одного из СНТ в городе Волхов на него напали двое неизвестных, ударили его по голове, отобрали мобильный телефон стоимостью 18 тысяч рублей и скрылись.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Вчера, 19 марта в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 27 по Авиационной улице в городе Волхов сотрудниками полиции был задержаны подозреваемые в грабеже.
Ими оказались двое местных жителей, 21 и 26 лет.
Похищенное изъяли.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район грабеж
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