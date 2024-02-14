В Невском районе задержали подозреваемых в уличном грабеже

2 февраля 2024 года около 00 часов 10 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле бани, расположенной в доме 297 по проспекту Обуховской Обороны, мужчину, 2002 года рождения, удерживали неизвестные, после чего отобрали у него деньги и скрылись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 10 минутами ранее потерпевший на своем автомобиле «Опель Вектра» припарковался возле бани, где к нему подошли двое неизвестных, которые под угрозой физической расправы потребовали отдать им денежные средства. Потерпевший отдал им находившиеся при нем 255 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 12 февраля 2024 года около 17 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 17 корп. 1 по Рыбацкому проспекту за совершение указанного преступления задержали двоих неоднократно судимых братьев, 35 и 36 лет.

Злоумышленников поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.