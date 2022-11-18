В Ленобласти задержаны двое подростков, совершивших грабеж

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявлении от 16-летнего подростка о том, что накануне двое неизвестных в городе Мурино возле дома 14 по улице Тихой совершили открытое хищение двух электронных сигарет стоимостью 7 500 рублей и с места происшествия скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В этот же день по «горячим следам» в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой возле дома 115 по Колтушскому шоссе по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое 14-летних подростка.