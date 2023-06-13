В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в грабеже у гипермаркета

10 июня 2023 года к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратится 44-летний петербуржец с заявлением о том, что на него напали возле одного из гипермаркетов на набережной Обводного канала.

По его словам, в период с 15:00 до 16:10 около дома 118 корпус 7 по набережной Обводного канала возле гипермаркета на него напали двое неизвестных и, с применением насилия, открыто похитили мобильный телефон Самсунг, 10 000 рублей, и с места происшествия скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

11 июня около 21 часа 30 минут возле дома 2 корпус 1 по Митрофаньевскому шоссе опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержаны 43-летний и 43-летний ранее неоднократно судимые подозреваемые в указанном преступлении.

Обоих задержали на основании статьи 91 УПК РФ