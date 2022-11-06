В Невском районе задержан 39-летний мужчина за поджог автомобиля

Вчера вечером около 17 часов 15 минут к полицейским Невского района Пеетрбурга поступило сообщение от очевидца о том, что возле дома 1 корпус 1 по улице Крыленко, рядом с магазином из салона автомобиля «Фольксваген Поло» идет дым.

В результате возгорания автомобиль выгорел полностью, а также частично обгорел припаркованный рядом автомобиль такой же марки, пострадавших нет.

В этот же день «по горячим следам» сотрудниками полиции на проспекте Большевиков по подозрению в поджоге задержан 39-летний злоумышленник, который доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.