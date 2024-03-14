В Ленобласти задержали пенсионерку-рецидивистку, обманушую 86-летнюю женщину из Пушкина

Вечером минувшего вторника, 12 марта 2024 года около 17 часов 35 ми нут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней женщины, проживающая на бульваре Алексея Толстого. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что накануне около 12 часов 00 минут возле дома №48/33 по бульвару Алексея Толстого к ней подошла неизвестная, которая под предлогом снятия порчи убедила ее пройти в квартиру и отдать ей 20 000 рублей.

12 марта около 20 часов 30 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома №47 по Самарской улице в Вырице, Гатчинского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали ранее неоднократно судимую за имущественные преступления 77-летнюю пенсионерку.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).