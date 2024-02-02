В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже

27 января 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего местного жителя о том, что в период с 23:15 по 23:35 в подъезде дома 5/1 по Долгоозерной улице на него напал неизвестный и похитил принадлежащий ему мобильный телефон «Самсунг Гэлакси А54», стоимостью 40 тысяч рублей.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 31 января 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 16 по Плесецкой улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержан 27-летний ранее неоднократно судимый житель Мурманской области.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.