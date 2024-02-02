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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже

В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали подозреваемого в грабеже

27 января 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 35-летнего местного жителя о том, что в период с 23:15 по 23:35 в подъезде дома 5/1 по Долгоозерной улице на него напал неизвестный и похитил принадлежащий ему мобильный телефон «Самсунг Гэлакси А54», стоимостью 40 тысяч рублей.
Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Вечером 31 января 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 16 по Плесецкой улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержан 27-летний ранее неоднократно судимый житель Мурманской области.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливается причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

Источник: ГУ МВД
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