Во Всеволожске в ДТП пострадал 4-летний ребёнок

Накануне днем, 6 марта 2024 года около 13 часов 10 минут в городе Всеволожск Ленинградской области, возле дома 8 на улице Малиновского 40-летний водитель, управляя автомашиной «Опель Вектра», при повороте во двор не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «БМВ-520» под управлением 23-летнего водителя.

В результате столкновения автомашина «БМВ» наехала на ограждение и на переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в сопровождении мамы 4-летнего малыша.

Пострадавшего в ДТП ребёнка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.