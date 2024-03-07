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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске в ДТП пострадал 4-летний ребёнок

Во Всеволожске в ДТП пострадал 4-летний ребёнок

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в городе Всеволожск, где пострадал ребёнок

Накануне днем, 6 марта 2024 года около 13 часов 10 минут в городе Всеволожск Ленинградской области, возле дома 8 на улице Малиновского 40-летний водитель, управляя автомашиной «Опель Вектра», при повороте во двор не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «БМВ-520» под управлением 23-летнего водителя.
В результате столкновения автомашина «БМВ» наехала на ограждение и на переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода в сопровождении мамы 4-летнего малыша.
Пострадавшего в ДТП ребёнка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход дети
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