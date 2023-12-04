В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок

Накануне днем, 3 декабря около 15 часов 20 минут возле дома 221 по проспекту Народного Ополчения, в Красносельском районе Петербурга 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Патфайндер», двигаясь в сторону улицы Партизана Германа, при совершении перестроения не справился с управлением, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген-Пассат» под управлением 35-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 4-летний пассажир автомобиля «Фольксваген-Пассат». Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия.