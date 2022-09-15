В Петербурге ВАЗ сбил 11-летнего мальчика

Вчера утром около 07 часов 30 минут возле дома 28 по проспекту Маршала Жукова, в Кировском районе Петербурга 42-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21110», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть без сопровождения родителей.

В результате ДТП подросток в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение.

По данному факту инспекторы ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.