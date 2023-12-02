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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове столкнулись две иномарки. Пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио»

В Волхове столкнулись две иномарки. Пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в городе Волхов, в котором пострадал подросток

Накануне вечером, 1 декабря 2023 года около 16 часов 45 минут возле дома 5 по Новоладожскому шоссе в городе Волхов Ленинградской области 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нексия», двигаясь по Новоладожскому шоссе в сторону дороги «Зуево - Новая Ладога», при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Киа Рио» под управлением 43-летнего водителя.
В результате дорожно-трансортного происшествия 16-летний пассажир автомобиля «Киа Рио» в состоянии средней степени тяжести направлен на амбулаторное лечение.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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