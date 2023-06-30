В Московском районе задержали стрелявшего по прохожим из пистолета

Накануне днем около 13 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что в сквере Раисы Штрейс, напротив дома 18 по Пулковскому шоссе, неизвестный стрелял из пистолета в сторону людей.

Спустя несколько минут возле дома 20 по Пулковскому шоссе нарядом патрульно-постовой службы по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 49-летний петербуржец, который из хулиганских побуждений стрелял из предмета, похожего на пистолет, в воздух.

Изъятый предмет, похожий на пистолет в форм-факторе "Вальтер РР" без номера и с магазином без патронов, направлен на экспертизу.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.