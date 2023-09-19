В Кудрово задержали мигранта, стрелявшего из сигнального пистолета на КАД

Вчера вечером около 17 часов 15 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 27-летнего петербуржца о том, что накануне около 18 часов 15 минут на внутреннем кольце КАД на развилке «Ржевка-Колтуши» его подрезал неизвестный водитель автомобиля «Черри», после чего из окна автомобиля произвел выстрел из сигнального пистолета в его сторону.

Около 22 часов 00 минут возле дома 13 по улице Пражской в Кудрово Ленинградской области нарядом дорожной полиции указанный автомобиль «Черри» был остановлен.

В автомобиле находился 23-летний водитель, гражданин одного из среднеазиатских государств, который задержан и доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.