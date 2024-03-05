В ДТП на "Сортавале" пострадал 16-летний подросток

Накануне вечером, 04 марта 2024 года около 16 часов 30 минут на 12-ом км автотрассы "Сортавала", во Всеволожском районе Ленинградской области, 60-летняя водитель автомобиля "Фольксваген Поло" совершила столкновение с автомобилем "Форд Фокус", которым управляла 43-летняя жительница Петербурга. Оба автомобиля двигались в сторону города Приозерск.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы головы получил 16-летний пассажир "Форда". Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации ГИБДД, с прошлого года водитель "Фольксвагена" около сотни раз штрафовался за различные нарушения ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.