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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе ограбили ломбард

В Невском районе ограбили ломбард

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района разыскивают подозреваемого в краже на улице Дыбенко

Накануне днем, 29 февраля 2024 года около 15 часов 05 минут к полицейским Невского района поступила информация о том, что неизвестный злоумыщленник избил сотрудника ломбарда на улице Дыбенко и украл товар.
Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 14 часов 55 минут в помещение ломбарда вошел неизвестный, который попросил продавца показать ему мобильный телефон, после чего выбежал с ним из помещения. Попытавшийся догнать грабителя продавец получил удар по лицу, после чего злоумышленник скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества).
Полицейские приняли меры к установлению и задержанию грабителя.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район грабеж
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