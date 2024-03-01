В Невском районе ограбили ломбард

Накануне днем, 29 февраля 2024 года около 15 часов 05 минут к полицейским Невского района поступила информация о том, что неизвестный злоумыщленник избил сотрудника ломбарда на улице Дыбенко и украл товар.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 14 часов 55 минут в помещение ломбарда вошел неизвестный, который попросил продавца показать ему мобильный телефон, после чего выбежал с ним из помещения. Попытавшийся догнать грабителя продавец получил удар по лицу, после чего злоумышленник скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества).

Полицейские приняли меры к установлению и задержанию грабителя.