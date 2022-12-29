На севере Петербурга налетчик на ломбард ушел ни с чем

Вчера вечером около 21 часа 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга от сотрудника службы безопасности сети ломбардов поступило сообщение о том, что около 20 часов 45 минут в помещение ломбарда, расположенного в доме 14 по проспекту Науки вошел неизвестный и, угрожая 30-летней продавщице, потребовал от неё денежные средства и ювелирные изделия. Получив отказ, злоумышленник, ничего не похитив, с места скрылся.

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).