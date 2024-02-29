В Красносельском районе мужчина отобрал у знакомой мобильный телефон

Накануне утром, 28 февраля 2024 года около 10 часов 00 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 23-летней местной жительницы. Девушка рассказала правоохранителям, что 28 февраля около 05 часов 20 минут к ней в квартиру зашел ее знакомый, 24-летний мужчина и избил ее, после чего похитил ее смартфон «iPhone 14» стоимостью 90 тысяч рублей, и с места происшествия скрылся.

В тот же день около 11 часов 35 минут возле дома 62 по улице Добровольцев по горячим следам полицейскими был задержан подозреваемый.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Похищенный мобильный телефон изъяли и ворнули владелице.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.