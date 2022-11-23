Задержан мужчина совершивший грабеж в Приморском районе

Ранним утром минувшего понедельника около 06 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что возле дома 4 по улице Новосибирская таксист избил ее 29-летнюю знакомую и отобрал у нее телефон.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что около 06 часов 20 минут по вышеуказанному адресу, неизвестный мужчина, толкнув и прижав к земле пострадавшую, похитил ее мобильный телефон стоимостью 30 000 рублей.

В 20 часов 45 минут возле дома 28-30 по улице Садовая сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний гражданин сопредельного государства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.