В Калининском районе курьер мошенников сдался полицейские

Накануне днем, 22 января 2024 года около 12 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что пенсионерке, проживающей в одной из квартир дома 14 по проспекту Маршала Блюхера по телефону звонят мошенники.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские приняли заявление от 94-летней женщины, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и возле своей квартиры на лестничной площадке передала неизвестному молодому парню 360 тысяч рублей.

В тот же день 20-летний курьер одного из сервисов доставки готовой пищи самостоятельно прибыл в отдел полиции с повинной. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские устанавливаю все обстоятельства происшествия.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.