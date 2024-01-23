ента новостей

09:31
В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников
09:24
В Калининском районе курьер мошенников сдался полицейские
00:40
В 8-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий победил Абдусатторова, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Фиружде
00:25
Волейбольный «Зенит» всего в трёх сетах победил клуб НОВА: Иван Яковлев набрал 15 очков
22:34
Форвард минского «Динамо» Энас забил СКА за секунду до окончания овертайма
19:25
В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда
19:17
Выставка фотографа Кирилла Иванова «Лед»
19:13
Выставка «Петухи над Фудзи». Современная японская графика
15:47
Специалисты-кинологи Росгвардии почтили память коллег, оборонявших блокадный Ленинград
15:43
На льду Нарвского водохранилища обнаружен труп 16-летнего подростка
15:36
В Петербурге воевавшего на стороне Украины российского бойца ММА заочно арестовали
14:44
Депутаты поздравили со 108-летием самого возрастного ветерана Великой Отечественной войны
14:19
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка
13:11
Выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»
10:09
В Шлиссельбурге неизвестные подожгли покрышку у двери квартиры
10:03
В Выборге неизвестный выстрелил из травмата в автомобиль
09:46
В Стрельне в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Фольксвагена»
09:38
На Авиационной улице двое злоумышленников пытались похитить товары из магазина
09:30
В центер Петербурга ограбили магазин электроники
09:16
Мощности российских суперкомпьютеров будут увеличены
21:03
Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана: теперь лидеров стало трое
20:36
Волейбольная «Ленинградка» одержала дежурную победу над нижегородской «Спартой»: у Анастасии Черновой – 13 очков
20:18
ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова
12:53
В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка
12:48
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 7 млн рублей
23:09
«Динамо-ЛО» снова проиграло в матче волейбольной Суперлиги: в 18-м туре команда Александра Климкина не справилась с оренбургским «Нефтяником»
22:44
Баскетбольный «Зенит» поражением от УНИКСа в Казани продолжил неудачную серию с другими топ-клубами Единой Лиги ВТБ
12:14
В Красногвардейском районе задержали предполагаемого распространителя мефедрона
11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
11:08
Специалист по работе с молодежью из Ленобласти отдала мошенникам почти 10 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе курьер мошенников сдался полицейские

В Калининском районе курьер мошенников сдался полицейские

0
15
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полиции Калининского района курьер мошенников сдался сам

Накануне днем, 22 января 2024 года около 12 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что пенсионерке, проживающей в одной из квартир дома 14 по проспекту Маршала Блюхера по телефону звонят мошенники.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские приняли заявление от 94-летней женщины, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и возле своей квартиры на лестничной площадке передала неизвестному молодому парню 360 тысяч рублей.
В тот же день 20-летний курьер одного из сервисов доставки готовой пищи самостоятельно прибыл в отдел полиции с повинной. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские устанавливаю все обстоятельства происшествия.
Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-12-2023, 11:16
В Приморском районе задержали афериста, обманувшего 93-летнюю пенсионерку
17-01-2024, 12:51
В Кировском районе задержали 18-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки
21-01-2024, 12:48
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 7 млн рублей
16-01-2024, 11:18
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку
8-12-2022, 11:57
В Калининском районе задержали 25-летнего мужчину, обманувшего пенсионерку
7-01-2024, 15:08
В Калининском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 14:19
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка
0
140
Вчера, 09:46
В Стрельне в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Фольксвагена»
0
274
21-01-2024, 12:53
В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка
0
322
20-01-2024, 11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
Наверх