В Ленобласти наряд ДПС задержал пешехода с наркотиками

Вечером минувшей субботы, 17 февраля 2024 года около 18 часов 35 минут при патрулирования территории сотрудники ДПС по Тосненскому району Ленобласти возле подъезда к деревне Нижние Сютти на обочине дороги был замечен неизвестный, который при виде патрульного автомобиля стал оглядываться по сторонам и делать резкие движения, не свойственные окружающей обстановке, а после остановки автомобиля и вовсе попытался скрыться в лесополосе, но был задержан.

При досмотре в карманах куртки задержанного, оказавшегося 38-летним предпринимателем из Вологодской области, полицейские обнаружили два прозрачных пакета с полукилограммом неизвестного вещества, которое впоследствии по результатам экспертизы оказалось наркотическим средством мефедрон.

В отношении задержанного составлен административный материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.