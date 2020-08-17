В Ленобласти со стрельбой задерживали автоугонщика

Сегодня ночью, около 00:14 к полицейским поступило сообщение от 44-летнего ремонтника путей железной дороги, о том, что от дома 20 в деревне Куты Кингисепсского района Ленинградской области неизвестный гражданин совершил угон его автомобиля «Део-Нексия». Информация была передана всем наружным нарядам.

В ходе патрулирования сотрудники ДПС ГИБДД в 00.30 заметили автомобиль, схожий по приметам с похищенным, и попытались его остановить. Однако водитель на законные требования полицейских не реагировал. Было организовано преследование указанной автомашины, при этом водитель увеличил скорость и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Инспектор ДПС в соответствии с Законом «О полиции» произвел один выстрел из табельного оружия по колесам автомобиля. В результате применения оружия пострадавших нет.

В результате слаженных действий полицейских, правонарушителя удалось задержать. Им оказался 22-летний неработающий местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

По факту угона иномарки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.