В Красногвардейском районе задержали предполагаемого распространителя мефедрона

Накануне, 19 января 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции возле дома 165 по Пискаревскому проспекту задержали 35-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотических средств.

В результате проведенного обыска в квартире задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли 3 пакета из полимерного материала, общим весом свыше 800 граммов.

Экспертиза показала, что в одном, произвольно отобранном из числа изъятых, пакете, находится около 250 граммов наркотического средства мефедрон.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Подозреваемого, ранее уже судимого, в том числе, и за аналогичные преступления, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Полицейскими устанавливаются каналы поступления запрещенных веществ.