ента новостей

12:14
В Красногвардейском районе задержали предполагаемого распространителя мефедрона
11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
11:08
Специалист по работе с молодежью из Ленобласти отдала мошенникам почти 10 млн рублей
23:15
Петербургский волейбольный «Зенит» в четырёх партиях победил «Югру-Самотлор» в 17-м туре Суперлиги
22:50
Волейбольное «Динамо-ЛО» неожиданно проиграло дома клубу «Газпром-Югра»: так завершилась победная серия в 8 матчей
22:15
Шайбы Харуллина, Рендулича и Зыкова принесли СКА скромную победу над «Куньлунем», которая позволила петербургскому клубу выйти в плей-офф КХЛ – 2024
13:37
В Шушарах задержали подозреваемую в хищении кошелька у пенсионерки в Вырице
13:07
«Поезд Победы» прибудет в Ленинградскую область
12:21
Выставка Аллы Полковниченко «Пересечь экватор»
10:29
В Красносельском районе автобус сбил школьника
10:24
В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника
10:20
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки из Пушкина
10:14
Пожилая женщина с Васильевского острова продала квартиру и передала мошенникам 12 млн рублей
10:10
В центре Петербурга у молодого парня отобрали музыкальную колонку «JBL»
09:52
Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы будет проведен с 22 января по 6 февраля
09:37
В Горелово 14-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
23:59
Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов за употребление наркотиков дисквалифицирован РУСАДА на три месяца
22:21
Данил Круговой стал игроком ЦСКА, но до лета будет играть за «Зенит-2»
20:44
Родившийся в Санкт-Петербурге гроссмейстер Аниш Гири, ныне представляющий Нидерланды, лидирует на турнире в Вейк-Ан-Зее после 4-го тура
19:17
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке пострадала в ДТП с двумя большегрузами
17:48
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
16:44
Потомки защитников Ленинграда соберутся в городе-герое в дни 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады
16:40
В Петербурге сторонники «Единой России» подвели итоги 2023 года
14:56
В Ленобалсти задержали подозреваемого в убийстве сожительницы
14:49
В Ленобласти двое в балаклавах ворвались в частный дом, избили и связали хозяина и требовали деньги
14:34
В Петербурге возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда
14:24
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку с бульвара Новаторов
14:19
В Петербурге задержали пожилую женщину, обманувшую пенсионерку с проспекта Юрия Гагарина
14:05
В Колпино задержан стрелок в дорожном конфликте
13:57
В Петербурге студент топором крушил банкоматы и автомобили
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержали предполагаемого распространителя мефедрона

В Красногвардейском районе задержали предполагаемого распространителя мефедрона

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские задержали предполагаемого распространителя «синтетики»

Накануне, 19 января 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции возле дома 165 по Пискаревскому проспекту задержали 35-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотических средств.
В результате проведенного обыска в квартире задержанного, правоохранители обнаружили и изъяли 3 пакета из полимерного материала, общим весом свыше 800 граммов.
Экспертиза показала, что в одном, произвольно отобранном из числа изъятых, пакете, находится около 250 граммов наркотического средства мефедрон.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Подозреваемого, ранее уже судимого, в том числе, и за аналогичные преступления, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Полицейскими устанавливаются каналы поступления запрещенных веществ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-07-2022, 15:00
В Ленобласти у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны
1-11-2023, 20:05
В Ленобласти мужчина задержан за сбыт крупной партии синтетических наркотиков
13-11-2020, 12:12
В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося сбыть партию кокаина
16-10-2023, 12:41
В Московсом районе задаржали похитителя «Лада Приоры»
26-03-2021, 10:59
В Петербурге полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков
10-06-2022, 14:13
В Сертолово обнаружили склад боеприпасов и наркотические вещества

Происшествия на дорогах

0
118
Сегодня, 11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
0
206
Вчера, 10:29
В Красносельском районе автобус сбил школьника
0
177
Вчера, 10:24
В Красногвардейском районе женщина на иномарке сбила школьника
0
204
18-01-2024, 19:17
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке пострадала в ДТП с двумя большегрузами
Наверх