ента новостей

16:30
На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки
15:27
Каюмов с передачи Шалунова огорчил СКА в овертайме, и «Локомотив» выиграл со счётом 2:1
14:13
В Ленобласти полицейские задержали наркосбытчиков
14:10
В Московском районе поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилой женщины
14:05
В Петербурге задержали злоумышленника, ранившего ножом двух мужчин
13:49
По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах
13:39
В Невском районе задержали пару мошенников, обманувших пенсионерку
12:52
Спецназовцы Росгвардии поблагодарили архангельского школьника за помощь участникам СВО
12:19
Ответственность за выгул опасных собак: инициативу петербургских депутатов поддержали на федеральном уровне
12:17
Житель Приозерска задержан за угон автомобиля в поселке Песочный
12:09
В Выборгском районе изъято более 1 килограмма наркотико
12:06
В Петербурге задержали мужчину высказавшего угрозы в отношении представителей власти в социальной сети
12:04
В Петербурге задержали злоумышленника стрелявшего в мужчину в ходе дорожного конфликта
10:34
Ожидаем туристов из Ирана
10:01
Что-то стало холодать…
09:41
К вирусам отнеслись серьезно
18:23
Законопроекты по защите россиян от ЛГБТ-пропаганды приняты в третьем чтении
16:02
В преддверии Дня матери «Единая Россия» поздравила петербургскую семью, которая воспитала девятерых приемных детей
15:58
Торжественное открытие Катка у моря
15:54
В Кингисеппе задержан мужчина, обманывавший пенсионеров
15:50
Полицейскими задержан мужчина, ограбивший женщину в Рощино
15:47
Общественный штаб по поддержке семей военнослужащих создали во Фрунзенском районе Петербурга
15:46
В Петербурге автопарк скорой помощи пополнится новыми автомобилями
15:45
Более 900 юных ленинградцев стали призерами Всероссийской олимпиады по пожарной безопасности
15:44
В Кронштадтском районе намерены закупить продукты для детсадов по завышенным ценам
15:13
ЧМ–2022: после унижения испанцами Кейлора Наваса Тибо Куртуа и Ян Зоммер не пропустили в стартовых матчах своих сборных
14:42
Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн потенциально небезопасных семян чиа
14:39
В России начат процесс по легализации цифровых валют и созданию конвертируемого цифрового рубля
13:25
Шесть человек были застрелены в магазине Walmart в Вирджинии, в том числе 16-летний мальчи
13:16
В Петербурге задержали мужчину, избившего охранника магазина
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские задержали наркосбытчиков

В Ленобласти полицейские задержали наркосбытчиков

0
140
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали наркосбытчиков

Вечером в минувшую среду около 18 часов 20 минут в деревне Старостино Кировского района Ленинградской области в 100 метрах от улицы Лесная в лесополосе, сотрудниками уголовного розыска Кировского района Ленинградской области задержаны 20-летние мужчина и женщина, у которых был изъят сверток с наркотическим веществом мефедрон массой почти 950 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ЛО наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-09-2018, 09:40
В Ленобласти полицейские обезвредили наркосбытчиков
28-02-2022, 10:50
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию
15-07-2022, 15:00
В Ленобласти у ранее задержанного мужчины изъяли более 200 граммов марихуаны
20-12-2021, 12:06
В Ленобласти задержана пара, у которой изъят мефедрон
20-04-2022, 11:34
В Петербурге полицейские задержали наркосбытчиков
22-02-2019, 10:29
В Петербурге полицейские задержали наркосбытчиков

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
246
23-11-2022, 12:51
В Шушарах грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
0
231
23-11-2022, 11:05
В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое
0
243
22-11-2022, 11:32
В ДТП в Московском районе пострадали два человека
0
325
21-11-2022, 10:36
В ДТП у заправки в Новом Девяткино пострадал водитель BMW
Наверх