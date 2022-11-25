В Ленобласти полицейские задержали наркосбытчиков

Вечером в минувшую среду около 18 часов 20 минут в деревне Старостино Кировского района Ленинградской области в 100 метрах от улицы Лесная в лесополосе, сотрудниками уголовного розыска Кировского района Ленинградской области задержаны 20-летние мужчина и женщина, у которых был изъят сверток с наркотическим веществом мефедрон массой почти 950 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.