В Ленобласти задержали мужчину, у которого обнаружили 190 граммов гашиша

Днем минувшей субботы, около 15 часов возле дома 1А по улице Ручейная в деревне Рапполово во Всеволожском районе Ленинградской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили каршеринговый автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 43-летнего мужчины.

В ходе осмотра автомобиля на полу за водительским сиденьем были обнаружены и изъяты: один брикет, упакованный в прозрачную липкую пленку, две пластины коричневого цвета, упакованные в полиэтиленовый пакет.

В результате проведения исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим веществом – «гашиш», массой около 190 грамм.

06 февраля 2022 года возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.