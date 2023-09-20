В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате

Вчера вечером около 16 часов 35 минут возле дома 34 корпус 1б по Комендантскому проспекту, в Приморском районе Петербурга 23-летний водитель коммерческого предприятия, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», принадлежащим организации, двигаясь по боковому проезду, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения транспортного средства 10-летнего школьника.

В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

Установлено, что водитель в 2023 году 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.