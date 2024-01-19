В Красносельском районе автобус сбил школьника

Вчера вечером, 18 января 2024 года около 17 часов 30 минут напротив дома 43 по Петергофскому шоссе 35-летний водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ 529267», двигаясь по Петергофскому шоссе от улицы Доблести в сторону улицы Пограничника Гарькавого, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ученика 6 класса, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что водитель с 2023 года привлекался к административной ответственности 27 раз за нарушения ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.