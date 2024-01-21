В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка

Накануне днем, 20 января 2024 года около 12 часов 00 минут в петроградском районе Петербурга 45-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь по улице Большой Зелениной от Корпусной улицы, в сторону Чкаловского проспекта, возле дома 14/18 совершил наезд на 13-летнего подростка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.