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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка

В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка

0
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на Большой Зелениной улице, в котором пострадал школьник

Накануне днем, 20 января 2024 года около 12 часов 00 минут в петроградском районе Петербурга 45-летний водитель автомобиля «Газель», двигаясь по улице Большой Зелениной от Корпусной улицы, в сторону Чкаловского проспекта, возле дома 14/18 совершил наезд на 13-летнего подростка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район ДТП пострадавший пешеход дети
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