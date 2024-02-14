В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»

Сегодня утром, 14 февраля около 09 часов 30 минут на 231 километре трассы "Сланцы - Кингисепп - Краколье", на территории Кингисеппского района Ленинградской области 39-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Рено Дастер».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Ларгуса» погиб. 52-летнюю женщину-пассажира "Рено" госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливает все обстоятельства происшествия.