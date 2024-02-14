ента новостей

15:46
Большой концерт EMIN в БКЗ «Октябрьский»
15:44
Премьера спектакля «Кроткая» на новой сцене ТЮЗа
15:41
В Петербурге открывается новый театр: эстетика водевиля и музыкальные хиты Максима Дунаевского
14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
13:11
За спам-звонки будут штрафовать
12:59
В Петербурге задержали 18-летнего злоумышленника, обманувшего песионерку в Ленобласти
12:52
В Невском районе задержали подозреваемых в уличном грабеже
12:44
В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера
12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
09:33
На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий
08:58
Запретили рисовать на льду водоемов
08:53
Создадут 77 пешеходных переходов
01:51
Сергей Толчинский набрал 2 очка в победном для СКА матче с тольяттинской «Ладой»
01:31
Проиграв калининградскому «Локомотиву», волейбольная «Ленинградка» впервые за долгое время опустилась на третье место в Суперлиге
14:44
В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции
13:52
В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем
12:35
В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя
12:25
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
12:21
Искусственный интеллект начали применять для подделки документов
12:18
Черный список блогеров появится в России
09:54
Появится новый коттеджный поселок
08:54
Продолжаем укреплять связи с Африкой
00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1
00:20
«Югра» победила петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 6:3, дубли сделали Авраменко и Швырёв
00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
23:32
Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков
18:56
Выставка «Структуры»
18:52
Выставка «Итоги»
16:48
Единороссы организовали в Петербурге мастер-классы по плетению маскировочных сетей
15:43
В Петербурге наградили волонтеров за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»

В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»

0
54
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по смертельному ДТП в Кингисеппском районе

Сегодня утром, 14 февраля около 09 часов 30 минут на 231 километре трассы "Сланцы - Кингисепп - Краколье", на территории Кингисеппского района Ленинградской области 39-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Рено Дастер».
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Ларгуса» погиб. 52-летнюю женщину-пассажира "Рено" госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливает все обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-06-2023, 15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
27-11-2023, 08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
22-06-2023, 18:35
В Ленобласти в лобовом столкновении грузовой «Скании» погиб водитель «Рено»
12-02-2024, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
1-01-2024, 14:41
В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека
18-08-2022, 13:07
В Ленобласти на трассе "Сортавала" иномарки сошлись в лобовом столкновении, один из водителей погиб

Происшествия на дорогах

0
54
Сегодня, 14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
0
81
Сегодня, 12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
0
176
Вчера, 00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
0
169
12-02-2024, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
Наверх