В Ленобласти на трассе "Сортавала" иномарки сошлись в лобовом столкновении, один из водителей погиб

Вчера вечером около 19 часов 40 минут на 102 км трассы «Сортавала» 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Субару Форестер», по неустановленной причине осуществил выезд на встречную полосу дорожного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено Дастер» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Субару» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а его пассажир, 1956 года рождения, а также водитель «Рено» в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждение.