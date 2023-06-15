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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик

В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Всеволожского района проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Сегодня ранним утром около 07 часов 30 минут на 26 километре дороги "Санкт-Петербург - Приозерск" 27-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Ланос" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Рено Сандеро" под управлением 53-летней женщины.
В результате ДТП пострадали водитель "Шевроле" и его 30-летняя пассажирка, водитель "Рено" и её 11-летний пассажир.
Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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