В Ленобласти в лобовом столкновении грузовой «Скании» погиб водитель «Рено»

Сегодня около 11 часов 50 минут на 113-м километре трассы "Санкт-Петербург – Ручьи", в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузовой автомашины "Скания" и легковой автомобиль "Рено Сандеро".

По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу. 26-летний водитель автомобиля "Рено Сандеро" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым "Скания".

В результате ДТП погиб водитель "Рено", а 40-летнего водителя грузовика госпитализировали.

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку.