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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом столкновении грузовой «Скании» погиб водитель «Рено»

В Ленобласти в лобовом столкновении грузовой «Скании» погиб водитель «Рено»

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Опубликовал: Anton78
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На трассе в Кингисеппском районе Ленобласти произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. Погиб человек, еще один получил травмы

Сегодня около 11 часов 50 минут на 113-м километре трассы "Санкт-Петербург – Ручьи", в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение грузовой автомашины "Скания" и легковой автомобиль "Рено Сандеро".

По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу. 26-летний водитель автомобиля "Рено Сандеро" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым "Скания".

В результате ДТП погиб водитель "Рено", а 40-летнего водителя грузовика госпитализировали.

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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