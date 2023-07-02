В Ленобласти задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

В минувшую пятницу около 15 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 83-летняя женщина с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и около 14 часов 30 минут передала неизвестному 130 000 рублей.

В этот же день в тот же отдел полиции обратилась другая, 82-летняя, пенсионерка с аналогичным заявлением, которая около 10 часов 00 минут передала неизвестному 65 000 рублей.

30 июня около 16 часов 50 минут возле дома 3 по улице Красноармейской в городе Светогорск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 20-летние парень с девушкой.

Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений.