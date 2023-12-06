В Пушкине задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

Наканунне вечером, 5 декабря 2023 года около 16 часов 20 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 15 по Петербургскому шоссе в городе Пушкин совершено мошенничество.

Полицейские установили, что 92-летняя женщина стала жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП» и передала дроп-курьеру 9500 рублей.

Вечером этого же дня, около 19 часов 00 минут по "горячим следам" сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего жителя Республики Бурятия, ранее судимого за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В отношении подозреваемого избрали меру процессуального принуждения – обязательство о явке.